Вакцинация является добровольной, спортсменов прививают вакциной производства компании Sinovac.

В Украине началась вакцинация от COVID-19 олимпийцев и паралимпийцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает МОЗ Украины в Facebook.

"Начали вакцинацию украинских паралимпийцев и олимпийцев", - заявил он.

Прививки спортсменам делают вакциной производства компании Sinovac.

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"Мы хотим, чтобы все спортсмены приехали на эти соревнования без каких-либо ограничений, хотим видеть украинский флаг, слышать украинский гимн и гордиться победами наших спортсменов. Паралимпийцы и олимпийцы - гордость и надежда страны. Они достойно защищают имидж Украины на мировой спортивной арене, а наша задача - сохранить их здоровье и жизнь", - отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что вакцинация является добровольной, спортсмены пришли на нее сознательно, после прививки все чувствовали себя хорошо.

В Украине с начала кампании по вакцинации (с 24 февраля) против коронавируса было привито почти 419,3 тысяч человек.

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Автор: Константин Гончаров