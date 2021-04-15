В Украине началась вакцинация от COVID-19 олимпийцев и паралимпийцев.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает МОЗ Украины в Facebook.
"Начали вакцинацию украинских паралимпийцев и олимпийцев", - заявил он.
Прививки спортсменам делают вакциной производства компании Sinovac.
Читайте также"Посоветовали подождать": Свитолина объяснила, почему не торопится с вакцинацией
"Мы хотим, чтобы все спортсмены приехали на эти соревнования без каких-либо ограничений, хотим видеть украинский флаг, слышать украинский гимн и гордиться победами наших спортсменов. Паралимпийцы и олимпийцы - гордость и надежда страны. Они достойно защищают имидж Украины на мировой спортивной арене, а наша задача - сохранить их здоровье и жизнь", - отметил Степанов.
Министр подчеркнул, что вакцинация является добровольной, спортсмены пришли на нее сознательно, после прививки все чувствовали себя хорошо.
В Украине с начала кампании по вакцинации (с 24 февраля) против коронавируса было привито почти 419,3 тысяч человек.
Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
- Согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
- Однако в МОК заявили, что считают невозможным отмену Олимпиады в этом году.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета олимпийского огня.
- Украине на Олимпиаде в Токио предсказали больше медалей, чем на Играх-2016 в Рио.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram