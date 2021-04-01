Ответный матч состоится через неделю в Беларуси.

Запорожский "Мотор" сыграл первый матч 1/8 Лиги чемпионов дома против белорусского клуба "Мешков Брест".

"Мотор" в напряженной встрече праздновал победу со счетом 32:30.

Обе команды начали поединок неудачно. Множество киксов, невынужденных ошибок и брака, но на этом этапе именно хозяева ушли в отрыв. В придачу "Мотор" в первом тайме не допустил у своих ворот ни одного семиметрового удара. После первой половины игры запорожская команда вела 15:12 и готовилась закрепить успех. Однако белорусы прибавили обороты во втором тайме, прижали соперника и заработали право пробить пенальти целых 6 раз. В драматической перестрелке "Мотор" таки одержал победу.

Лига чемпионов ЕГФ. 1/8 финала. Первый матч.

"Мотор" - "Мешков Брест" - 32:30

"Мотор": Комок, Мороз, Кубатко (4), Бабичев, Малашинскас (7), Пуховский (4), Денисов (5), Молина, Кравченко, Донцов (2), Горига (3), Гурковский (2), Бурзак, Касай, Миноцкий (2), Бохан (3).

"Мешков Брест": Пешич, Мацкевич, Баранов (9), Вайлупов, Юринок (4), Разгор, Враньеш (2), Сельвесюк, Шумак, Пачковский (4), Панич (4), Малус (1), Обранович, Санталов (1), Шкуринский (1).

Читайте такжеГандбольная сборная Украины одержала важную победу в отборе на Евро-2022 и сравнялась с Россией

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге Чемпионов ЕГФ. На этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.

В 14 играх группового раунда запорожский клуб одержал семь побед при семи поражениях.

В группе В "Мотор" с 14 очками занял итоговое пятое место из восьми команд.

Еще ни разу в истории ни "Мотор", ни "Мешков Брест" не выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов ЕГФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем