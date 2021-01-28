Самбет Наиманбаев продемонстрировал публике, что такое нокаут по-казахстански.

Казахстанский боец смешанных единоборств Самбет Наиманбаев победил своего соотечественника Элжана Алиаскара на турнире ММА в Алмате.

Во втором раунде Самбет провел сумасшедшую атаку и красиво нокаутировал соперника.

Елжан упал и уже встать не смог. Рефери из соображений безопасности прекратил бой, не дав Самбету пойти на добивание.

После такого шокирующего удара Алиаскар потерял сознание. Только с помощью врачей его подняли из канваса и немедленно отправили на медицинский осмотр.

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Автор: Будрин Артем