Марта Костюк во второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал на турнире WTA в Стамбуле с призовым фондом 235 тысяч долларов.

В 1/4 финала Костюк обыграла хорватскую теннисистку Ану Конюх, которая занимает 241-е место в рейтинге WTA.

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Украинка одержала победу в трех сетах - 7:5, 4:6, 6:3. Матч продлился 2 часа 28 минут.

18-летняя Костюк во второй раз в карьере выступит в полуфинале на турнирах WTA, а с новой недели может установить личный рекорд в мировом рейтинге. Ранее в этом сезоне она играла в полуфинале турнира в Абу-Даби.

Соперницей Костюк в полуфинале будет победительница противостояния между румынкой Сораной Кырстей (№67 в рейтинге WTA) и Фионой Ферро из Франции (№57 WTA).

Видеообзор матча опубликовала WTA в Facebook.

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Автор: Антон Дударь