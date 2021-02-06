Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль на турнире ISTAF Indoor в немецком Берлине.
Читайте также"Волшебная женщина": украинская топ-спортсменка показала свою роскошную фигуру (фото)Ее лучшим результатом стал прыжок на 6,64 метра. Она уступила только Малайке Михамбо из Германии - 6,77 метра.
Бронзовая медаль - у американки Талии Брукс (6,49 метра).
"Неплохой результат как для первого соревнования в сезоне. Но мои прыжки были не лучшими. Надеюсь на лучшие результаты в будущем", - сказала Бех-Романчук в комментарии YouTube-каналу ISTAF Berlin.
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