Марина Бех-Романчук показала хорошие результаты в секторе для прыжков в длину.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль на турнире ISTAF Indoor в немецком Берлине.

Читайте также"Волшебная женщина": украинская топ-спортсменка показала свою роскошную фигуру (фото)Ее лучшим результатом стал прыжок на 6,64 метра. Она уступила только Малайке Михамбо из Германии - 6,77 метра.

Бронзовая медаль - у американки Талии Брукс (6,49 метра).

"Неплохой результат как для первого соревнования в сезоне. Но мои прыжки были не лучшими. Надеюсь на лучшие результаты в будущем", - сказала Бех-Романчук в комментарии YouTube-каналу ISTAF Berlin.

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Автор: Антон Дударь