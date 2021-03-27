Максим Пустозвонов рассказал, почему решился на смену фамилии.

Баскетболист сборной Украины Максим Звонов объяснил, почему сменил фамилию - до 2020 года он носил фамилию Пустозвонов.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу INTERSPORT Украина.

"Я поменял фамилию. Я давно хотел это сделать. Я провел исследование с профессором, который изучает фамильное дерево. Моя фамилия пошла от фамилии Звонов. Потом в каком-то колене появился Пустозвонов. Мне с такой фамилией не всегда было комфортно в жизни. И я сказал: "Когда у меня будет сын", у меня будет достаточно энергии пойти и поменять фамилию", - рассказал баскетболист.

"По факту я ничего не меняю. Это та же фамилия, которая была у нас раньше. Просто убрал приставку, которая мне доставляла дискомфорт", - отметил Звонов.

Также он рассказал о том, что жена была не против взять его фамилию:

"У нас был разговор с женой, я спрашивал, будет ли ей комфортно, когда она возьмет мою фамилию после свадьбы. Она ответила: "Без проблем. Как ты скажешь, так и будет". Но я знаю, что, конечно, ей будет лучше и комфортней с фамилией Звонова".

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Максим Звонов и его возлюбленная Лана стали родителями 6 ноября 2020 года. У пары родился сын Лев.

Максим Звонов: карьера и достижения

Максим Звонов по ходу карьеры выступал за украинские БК "Киев", "Азовмаш", "Будивельник", БК "Донецк", одесское "Динамо" и "Киев-Баскет". Сейчас он вновь играет за "Будивельник". В Румынии он поиграл за "Питешти" и "Университатю", а в США - за "Кантон Чардж".

Он становился чемпионом (2012) и обладателем Кубка Украины (2015), а также MVP Кубка Украины. В Румынии Звонов в 2017 году выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

В составе сборной Украины Звонов выступал на чемпионатах Европы 2011, 2013, 2015 и 2017 годов, а также на Кубке Мира-2015.

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Автор: Антон Дударь