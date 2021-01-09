9 января в немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования.
От Украины в гонке выступили Юлия Джима и Елена Пидгрушная. В то же время Дарья Блашко гонку пропускала.
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Джима по ходу гонки допустила три промаха и со стартового 11-го места опустилась на итоговое 14-е. Пидгрушная поднялась на четырнадцать позиций, став 39-й.
Лидирующую позицию в гонке сохранила норвежка Тирил Экхофф.
Кубок мира в Оберхофе: результаты женской гонки преследования
1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+1+0+1) 32:20,9
2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - (0+0+0+0) +0,5
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - (0+0+0+1) +43,0...
14. Юлия Джима (0+0+2+1) +2:17,2
39. Елена Пидгрушная (0+0+2+0) +4:17,5
Кубок мира по биатлону: пятый этап
- Пятый этап КМ по биатлону 2020-2021 проходит в Оберхофе с 8 по 10 января: где и когда смотреть гонки.
- В спринтерской гонке среди женщин победу одержала норвежка Тирил Экхофф, а украинка Юлия Джима финишировала в топ-10.
- У мужчин весь пьедестал в спринте заняли биатлонисты из Норвегии.
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