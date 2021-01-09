Юлия Джима не смогла улучшить свою стартовую позицию.

9 января в немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования.

От Украины в гонке выступили Юлия Джима и Елена Пидгрушная. В то же время Дарья Блашко гонку пропускала.

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Джима по ходу гонки допустила три промаха и со стартового 11-го места опустилась на итоговое 14-е. Пидгрушная поднялась на четырнадцать позиций, став 39-й.

Лидирующую позицию в гонке сохранила норвежка Тирил Экхофф.

Кубок мира в Оберхофе: результаты женской гонки преследования

1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+1+0+1) 32:20,9

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - (0+0+0+0) +0,5

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - (0+0+0+1) +43,0...

14. Юлия Джима (0+0+2+1) +2:17,2

39. Елена Пидгрушная (0+0+2+0) +4:17,5

Кубок мира по биатлону: пятый этап

Пятый этап КМ по биатлону 2020-2021 проходит в Оберхофе с 8 по 10 января: где и когда смотреть гонки.

В спринтерской гонке среди женщин победу одержала норвежка Тирил Экхофф, а украинка Юлия Джима финишировала в топ-10.

У мужчин весь пьедестал в спринте заняли биатлонисты из Норвегии.

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Автор: Антон Дударь