Сборная Украины заняла восьмое место в женской эстафете в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Украину в гонке представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.
Блашко на стартовом этапе передала эстафету одиннадцатой. На втором этапе Джима выступила неудачно - украинка отправилась на два штрафных круга и в итоге финишировала на 15-м месте, а отставание от лидера составляло уже больше двух минут.
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Семеренко с одним дополнительным патроном подняла украинскую сборную на десятое место, а Пидгрушная, также использовав один дополнительный патрон, закончила гонку восьмой.
Победу в гонке одержала сборная Германии.
Кубок мира в Оберхофе. Результаты женской эстафеты
1. Германия - (0+5) 1:14:31,5
2. Беларусь - (0+9) +17,4
3. Швеция - (0+5) +35,7
4. Россия - (1+7) +42,5
5. Франция - (2+10) +1:48,2
6. Чехия - (1+9) +2:01,4...
8. Украина - (2+6) +2:52,9
Кубок мира по биатлону 2020-2021: шестой этап
- Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит в Оберхофе с 13 по 17 января: где и когда смотреть гонки.
- Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко, а у женщин - Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Вита Семеренко.
- В спринтерской гонке среди мужчин Дмитрий Пидручный вошел в топ-10.
- В женском спринте лучший результат у Украины показала Юлия Джима - 24-е место.
- Победу в мужской эстафете отпраздновала сборная Франции, а Украина стала шестой.
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