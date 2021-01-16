В немецком Оберхофе состоялась очередная гонка.

Сборная Украины заняла восьмое место в женской эстафете в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Украину в гонке представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

Блашко на стартовом этапе передала эстафету одиннадцатой. На втором этапе Джима выступила неудачно - украинка отправилась на два штрафных круга и в итоге финишировала на 15-м месте, а отставание от лидера составляло уже больше двух минут.

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Семеренко с одним дополнительным патроном подняла украинскую сборную на десятое место, а Пидгрушная, также использовав один дополнительный патрон, закончила гонку восьмой.

Победу в гонке одержала сборная Германии.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты женской эстафеты

1. Германия - (0+5) 1:14:31,5

2. Беларусь - (0+9) +17,4

3. Швеция - (0+5) +35,7

4. Россия - (1+7) +42,5

5. Франция - (2+10) +1:48,2

6. Чехия - (1+9) +2:01,4...

8. Украина - (2+6) +2:52,9

Кубок мира по биатлону 2020-2021: шестой этап

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит в Оберхофе с 13 по 17 января: где и когда смотреть гонки.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко, а у женщин - Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Вита Семеренко.

В спринтерской гонке среди мужчин Дмитрий Пидручный вошел в топ-10.

В женском спринте лучший результат у Украины показала Юлия Джима - 24-е место.

Победу в мужской эстафете отпраздновала сборная Франции, а Украина стала шестой.

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Автор: Антон Дударь