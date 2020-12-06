Победителями гонки стали норвежские биатлонисты.

В рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти 6 декабря прошла мужская эстафета.

Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал.

Первый этап Прима, который использовал три дополнительных патрона, завершил на восьмом месте. Но Пидручный сумел поднять украинскую команду на четвертую позицию.

На третьем этапе Ткаленко использовал четыре дополнительных патрона, Украина опустилась на девятое место, а отставание от лидера увеличилось с 18 секунд до 1 минуты и 47 секунд.

На заключительном отрезке Цымбал отстрелялся чисто, но лишь сумел удержать Украину в топ-десятке.

Победу в гонке отпраздновали норвежцы.

Кубок мира в Контиолахти. Результаты мужской эстафеты

1. Норвегия - (0+9) 1:16:21,0

2. Швеция - (0+7) +39,2

3. Германия - (0+8) +51,7

4. Россия - (0+7) +1:08,0

5. Италия - (0+6) +1:37,0...

10. Украина - (0+8) +3:10,0

Кубок мира по биатлону 2020-2021: второй этап

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Автор: Антон Дударь