Десятый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде в женском разряде завершился масс-стартом.
Победу в гонке одержала норвежка Ингрид-Ландмарк Тандревольд.
От Украины выступала лишь Юлия Джима, которая пришла к финишу 12-й, что является относительно неплохим результатом. Долгое время киевлянка лидировала в гонке и претендовала серьезно на медали. Однако 5 промахов под конец испортили положение дел и отбросили Юлию на 12-е место.
Кубок мира в Эстерсунде. Результаты женского масс-старта
1. Ингрид-Ландмарк Тандревольд (Норвегия) - (0+1+3+1) 34:53,1
2. Динара Алимбекова (Беларусь) - (1+2+0+3) +6,9
3. Франциска Пройсс (Германия) - (0+1+4+1) +11,1
12. Юлия Джима (0+0+4+1) +56,6
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Кубок мира по биатлону: десятый этап
- Десятый этап КС по биатлону проходит с 19 по 21 марта: где и когда смотреть гонки.
- В женской спринтерской гонке украинки не смогли попасть в тридцатку лучших.
- В мужском спринте представители Украины также не показали высоких результатов.
- В мужской гонке преследования Дмитрий Пидручный поразил своим рывком и финишировал 13-м.
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