Триумфовала вполне ожидаемо представительница Норвегии.

Десятый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде в женском разряде завершился масс-стартом.

Победу в гонке одержала норвежка Ингрид-Ландмарк Тандревольд.

От Украины выступала лишь Юлия Джима, которая пришла к финишу 12-й, что является относительно неплохим результатом. Долгое время киевлянка лидировала в гонке и претендовала серьезно на медали. Однако 5 промахов под конец испортили положение дел и отбросили Юлию на 12-е место.

Кубок мира в Эстерсунде. Результаты женского масс-старта

1. Ингрид-Ландмарк Тандревольд (Норвегия) - (0+1+3+1) 34:53,1

2. Динара Алимбекова (Беларусь) - (1+2+0+3) +6,9

3. Франциска Пройсс (Германия) - (0+1+4+1) +11,1

12. Юлия Джима (0+0+4+1) +56,6

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Кубок мира по биатлону: десятый этап

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Автор: Будрин Артем