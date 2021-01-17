Йоханнес Бё выступил хуже своего родного брата, выигравшего гонку / фото REUTERS
В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который принимает немецкий Оберхоф, состоялся мужской масс-старт.
Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Тарьей Бё.
От Украины в масс-старте выступал только Дмитрий Пидручный. Он занял 20-е место.
Кубок мира в Оберхофе. Результаты мужского масс-старта
1. Тарьей Бё (Норвегия) - (0+0+0+1) 37:41,9
2. Феликс Ляйтнер (Австрия) - (0+0+0+0) +3,6
3. Беньямин Вегер (Швейцария) - (0+0+0+0) +7,8
20. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+0+1+0) +1:07,9
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