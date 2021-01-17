Украину в гонке представлял только Дмитрий Пидручный.

В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который принимает немецкий Оберхоф, состоялся мужской масс-старт.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Тарьей Бё.

От Украины в масс-старте выступал только Дмитрий Пидручный. Он занял 20-е место.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты мужского масс-старта

1. Тарьей Бё (Норвегия) - (0+0+0+1) 37:41,9

2. Феликс Ляйтнер (Австрия) - (0+0+0+0) +3,6

3. Беньямин Вегер (Швейцария) - (0+0+0+0) +7,8

20. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+0+1+0) +1:07,9

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Автор: Budrin Artem