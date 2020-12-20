Арнд Пайффер / фото REUTERS
В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который принимает австрийский Хохфильцен, состоялся мужской масс-старт.
Победу в гонке одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер.
От Украины в масс-старте выступал только Дмитрий Пидручный. Он занял 24-е место.
Кубок мира в Хохфильцене. Результаты мужского масс-старта
1. Арнд Пайффер (Германия) - (0+0+0+0) 35:53,3
2. Мартин Понсилуома (Швеция) - (1+0+0+0) +1,3
3. Тарьей Бе (Норвегия) - (0+0+1+0) +9,3...
24. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+0+2+2) +1:53,1
Кубок мира по биатлону: четвертый этап
- Четвертый этап КМ 2020-2021 проходит в Хохфильцене с 17 по 20 декабря: где и когда смотреть гонки.
- В мужском спринте Дмитрий Пидручный занял шестое место.
- В спринтерской гонке среди женщин украинки финишировали за пределами первой тридцатки.
- Победителем мужской гонки преследования стал норвежский биатлонист. Женскую гонку преследования также выиграла норвежка.
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