Украину в гонке представлял только Дмитрий Пидручный.

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который принимает австрийский Хохфильцен, состоялся мужской масс-старт.

Победу в гонке одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер.

От Украины в масс-старте выступал только Дмитрий Пидручный. Он занял 24-е место.

Кубок мира в Хохфильцене. Результаты мужского масс-старта

1. Арнд Пайффер (Германия) - (0+0+0+0) 35:53,3

2. Мартин Понсилуома (Швеция) - (1+0+0+0) +1,3

3. Тарьей Бе (Норвегия) - (0+0+1+0) +9,3...

24. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+0+2+2) +1:53,1

Кубок мира по биатлону: четвертый этап

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Автор: Антон Дударь