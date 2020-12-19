В рамках четвертого этапа КМ по биатлону состоялась женская гонка преследования.

Норвежка Тирил Экхофф стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

В тройку призеров вошли также сестры из Швеции Ханна и Эльвира Эберг.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая с одним штрафным кругом финишировала 23-й.

Кубок мира в Хохфильцене. Результаты женской гонки преследования

1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+1+0+0) 28:24,8

2. Ханна Эберг (Швеция) - (1+0+1+0) +22,5

3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) - (1+0+0+1) +27,6...

23. Юлия Джима (Украина) - (0+0+0+1) +2:24,0

51. Дарья Блашко (Украина) - (0+0+1+2) +4:21,9

56. Анастасия Меркушина (Украина) - (0+0+1+2) +5:34,8

Кубок мира по биатлону: четвертый этап

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Автор: Антон Дударь