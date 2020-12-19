Норвежка Тирил Экхофф стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
В тройку призеров вошли также сестры из Швеции Ханна и Эльвира Эберг.
Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая с одним штрафным кругом финишировала 23-й.
Кубок мира в Хохфильцене. Результаты женской гонки преследования
1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+1+0+0) 28:24,8
2. Ханна Эберг (Швеция) - (1+0+1+0) +22,5
3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) - (1+0+0+1) +27,6...
23. Юлия Джима (Украина) - (0+0+0+1) +2:24,0
51. Дарья Блашко (Украина) - (0+0+1+2) +4:21,9
56. Анастасия Меркушина (Украина) - (0+0+1+2) +5:34,8
Кубок мира по биатлону: четвертый этап
- Четвертый этап КМ 2020-2021 проходит в Хохфильцене с 17 по 20 декабря: где и когда смотреть гонки.
- В мужском спринте Дмитрий Пидручный занял шестое место.
- В спринтерской гонке среди женщин украинки финишировали за пределами первой тридцатки.
- Победителем мужской гонки преследования стал норвежский биатлонист.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram