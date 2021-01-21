В итальянском Антхольце-Антерсельве стартовал седьмой этап Кубка мира.

В итальянском Антхольце стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону 2020-2021. 21 января состоялась индивидуальная гонка у женщин.

Победу в ней одержала австрийка Лиза Хаузер. Наша соотечественница Юлия Джима пришла к финишу второй и принесла Украине первую медаль в сезоне. Бронзу завоевала французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше.

30-летняя Джима - единственная биатлонистка в этой гонке, которая обошлась без промахов. Гаузер и Шевалье-Буше заработали по минуте штрафа, но были быстрее на лыжах.

Напомним, что в гонке участвовали также другие украинки. Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная с одним промахом заняла 16-е место, Валя Семеренко не закрыла две мишени и показала 28-й результат, а Дарья Блашко через слабую скорость не попала даже в топ-50. Еще одна украинка Вита Семеренко была заявлена на гонку, но так и не стартовала.

Отметим, что серебряная медаль Джимы – первая награда сборной Украины в этом сезоне на Кубке мира. Более того, Джима благодаря успешному выступлению квалифицировалась в гонку с массовым стартом, которая состоится в субботу, 23 января.

Кубок мира в Антхольце: результаты женской индивидуальной гонки

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - (0+0+1+0) 42:29,3

2. Юлия Джима (Украина) - (0+0+0+0) +43,7

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) - (0+0+0+1) +1:04,0

16. Елена Пидгрушная (Украина) - (0+0+0+1) +2:49,6

28. Валя Семеренко (Украина) - (1+0+0+1) +3:20,8

57. Дарья Блашко (Украина) - (1+1+0+1) +5:56,8

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Кубок мира по биатлону 2020-2021: главное

Седьмой этап КС по биатлону 2020-2021 проходит в Антхольце с 21 по 24 января: где и когда смотреть гонки.

После семи этапов в общем зачете у мужчин лидирует Йоханнес Бе (618 очков). В тройке лучших - еще два представителя Норвегии: Стурла Легрейд (564) и Тарьей Бе (511).

У женщин в общем зачете первое место занимает норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (579 очков). На втором месте - еще одна биатлонистка из Норвегии Тирил Экхофф (560 очков), на третьем - шведка Ханна Эберг (550).

У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Подручного и Юлии Джимы, которые занимают 28-е места.

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Автор: Будрин Артем