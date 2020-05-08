Матч США - Европа в легкой атлетике отменен из-за коронавируса
Совет Европейской легкоатлетической ассоциации (EA) принял решение отменить проведение матчевого противостояния сборных США и Европы по легкой атлетике.
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Об этом сообщила пресс-служба EA.
Противостояние должно было пройти в Минске в следующем году и стать вторым в истории. Перенос Олимпиады в Токио с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса сделал организацию матча невозможным. Календарь будет перегружен.
Следующий матч легкоатлетов должен состояться в 2023 году в США.
Первый в истории поединок легкоатлетов двух сборных состоялся также в Минске в прошлом году. Тогда украинки завоевали пять медалей в составе европейской команды.
УНИАН ранее также сообщал о переносе чемпионата мира по водным видам спорта.