Матч США - Европа в легкой атлетике отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в Минске.

Совет Европейской легкоатлетической ассоциации (EA) принял решение отменить проведение матчевого противостояния сборных США и Европы по легкой атлетике.

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Об этом сообщила пресс-служба EA.

Противостояние должно было пройти в Минске в следующем году и стать вторым в истории. Перенос Олимпиады в Токио с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса сделал организацию матча невозможным. Календарь будет перегружен.

Следующий матч легкоатлетов должен состояться в 2023 году в США.

Первый в истории поединок легкоатлетов двух сборных состоялся также в Минске в прошлом году. Тогда украинки завоевали пять медалей в составе европейской команды.

УНИАН ранее также сообщал о переносе чемпионата мира по водным видам спорта.