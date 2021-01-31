Коннор Макдэвид стал претендентом на лучший гол сезона в НХЛ.

Звезда НХЛ Коннор Макдэвид забросил потрясающую шайбу в матче регулярного чемпионата между "Эдмонтоном" и "Торонто".

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Во втором периоде Макдэвид завладел шайбой у своих ворот и совершил феноменальный проход через всю площадку. Канадец обыграл всех соперников и, оказавшись перед голкипером, поразил ворота.

Макдэвид в итоге оформил дубль, а его "Эдмонтон" одержал победу в овертайме (4:3).

Видео гола опубликовал официальный YouTube-канал НХЛ.

Коннор Макдэвид: достижения

Макдэвид был выбран "Эдмонтоном" под общим первым номером на драфте НХЛ в 2015 году.

24-летний хоккеист четыре раза участвовал в Матче всех звезд НХЛ, дважды получал приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе "гол+пас" в регулярном чемпионате и три раза попадал в первую символическую сборную всех звезд сезона.

Со сборной Канады Макдэвид выиграл золотые медали чемпионата мира в 2016 году.

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Автор: Антон Дударь