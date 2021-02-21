Картинка получилась красивой, но без проблем не обошлось.

Матч "Колорадо" - "Вегас" в рамках регулярного чемпионата НХЛ провели на открытом воздухе у озера Тахо, расположенном на границе штатов Калифорния и Невада в США.

При этом игру пришлось останавливать, а завершить ее удалось только девять часов спустя.

В день матча ожидалась пасмурная погода, однако прогноз не оправдался, и солнце начало растапливать лед.

Как сообщил в Twitter журналист Даррен Дрегер, проблема со льдом возникла на месте размещения цветных логотипов, которые поглощают солнечное тепло.

В итоге матч пришлось прервать уже после первого периода. Как сообщает FlurrySports, руководство НХЛ в течение часа обсуждало дальнейшие действия и пришло к выводу, что продолжать матч в таких условиях "небезопасно и неуместно". В итоге матч перенесли на вечер и через девять часов все-таки смогли доиграть.

Ice causing some issues at Lake Tahoe. Players and refs getting caught in ruts pic.twitter.com/cUkTIpdyLm — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 20, 2021

"Колорадо" в итоге удалось одержать победу со счетом 3:2.

YouTube-канал НХЛ опубликовал видеообзор матча.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь