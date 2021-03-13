Лиза Кембідж / фото facebook.ecambage
Звезда мирового женского баскетбола Элизабет Кембидж опубликовала в социальной сети фотографии пикантного характера.
Спортсменка с ростом 2 метра и 3 сантиметра порадовала публику в Instagram.
"В моей конюшне пока нет настоящего жеребца. Я в поиске", - возле снимков написала текст Кембидж.
фото instagram.ecambage
фото instagram.ecambage
фото instagram.ecambage
фото instagram.ecambage
Заметим, что во время Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Лиза была в команде сборной Австралии и завоевала бронзовую медаль.
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