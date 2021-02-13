Деморализованная Каролина Плишкова проиграла соотечественнице.

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова попала в курьезную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии. После того как спортсменка посетила уборную, ее наказали.

Об этом сообщает Іdnes.

В матче второго круга Плишкова проиграла землячке Каролине Муховой – 5:7, 5:7. Иронично, но во втором сете она вела со счетом 5:0 и дважды подавала на сетбол.

Во время матча Каролина демонстрировала бурные эмоции, дважды разбив ракетку, за что получила устные предупреждения. Она разбила ракетку на корте в конце первого сета, а затем разбила инвентарь во время туалетной паузы. За это рефери оштрафовал ее на очко.

Плишкова после матча призналась, что штраф стал для нее большой неожиданностью.

"Это произошло даже не в подтрибунном помещении, а в туалете. Удивлена. Думаю, линейный судья, отправившийся со мной, сообщил о случившемся. Думала, что в туалете могу делать все что хочу. Но, как видим, нет. Буду в будущем умнее", – сделала выводы Плишкова.

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Автор: Будрин Артем