До золотой медали нашей сборной не хватило 4 секунды.

В российском городе Казань прошел этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Мужская сборная Украины по его итогам не только получила лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио, но и до последних секунд боролась за победу в командных соревнованиях. В конце концов, пришлось удовлетвориться серебряными медалями, что тоже хорошо.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

На пути к финалу украинская команда убрала сборные Швеции (45:20), Израиля (45:43) и Японии (29:25). Честь "сине-желтых" защищали Богдан Никишин из Днепра, киевлянин Игорь Рейзлин, Роман Свичкар из Харькова и уроженец Закарпатья Анатолий Герей.

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В 1/2 финала наши ребята ликвидировали китайцев (39:36), но в решающем поединке за золотые медали не хватило какой-то толики. Сборная Италии совершила безумный камбэк. Проигрывая за 20 секунд до конца 40:37, Марко Фичера "выгрыз" победу и за 4 секунды до финиша нанес роковой укол.

Напомним, что женская сборная Украины по фехтованию впервые в истории не смогла квалифицироваться на Олимпиаду. В Токио Украину среди женщин будет представлять лишь Ольга Харлан, которая квалифицировалась в индивидуальном разряде.

Олимпиада в Токио: детали

Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Впрочем, организаторы исключили отмену или задержку соревнований.

Вместе с тем согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

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Автор: Будрин Артем