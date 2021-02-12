Есиро Мори заявил, что "женщинам сложно перестать говорить".

Глава организационного комитета Олимпиады-2021 Есиро Мори покинул свою должность из-за скандала, связанного с его сексистскими высказываниями.

Об этом сообщает Kyodo.

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"Я ухожу в отставку со своего поста. Мои неуместные комментарии доставили большие неприятности. Мне жаль", - сказал Мори во время заседания исполнительного совета оргкомитета.

"Важно, чтобы Олимпиада стартовала в июле, и мое присутствие не должно становиться препятствием", - добавил он.

В начале января в ходе заседания НОК Японии Мори заявил, что в связи с увеличением количества женщин в спортивных комитетах придется увеличить и длительность заседаний.

"Если мы увеличим число женщин в комитетах, нам придется как-то ограничить время их выступлений, им сложно перестать говорить, это раздражает. У нас в оргкомитете около семи женщин, но все знают свое место", - сказал Мори.

"У женщин есть сильная склонность к соперничеству. Если одна участница поднимает руку, чтобы высказаться, все остальные тоже начинают хотеть что-то сказать. В результате все что-то говорят", - также сказал экс-глава оргкомитета.

После этих слов пользователи сети выступили с призывом уволить 83-летнего Мори. Чиновника раскритиковали даже его жена, дочь и внучка. Позже он извинился за свои слова.

МОК также раскритиковал Мори, в своем заявлении, в частности, назвав его комментарии "неуместными".

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Автор: Антон Дударь