Глава организационного комитета Олимпиады-2021 Есиро Мори покинул свою должность из-за скандала, связанного с его сексистскими высказываниями.
Об этом сообщает Kyodo.
Читайте также"Должны учитывать ситуацию": власти Японии отреагировали на информацию о возможной отмене Олимпиады в Токио
"Я ухожу в отставку со своего поста. Мои неуместные комментарии доставили большие неприятности. Мне жаль", - сказал Мори во время заседания исполнительного совета оргкомитета.
"Важно, чтобы Олимпиада стартовала в июле, и мое присутствие не должно становиться препятствием", - добавил он.
В начале января в ходе заседания НОК Японии Мори заявил, что в связи с увеличением количества женщин в спортивных комитетах придется увеличить и длительность заседаний.
"Если мы увеличим число женщин в комитетах, нам придется как-то ограничить время их выступлений, им сложно перестать говорить, это раздражает. У нас в оргкомитете около семи женщин, но все знают свое место", - сказал Мори.
"У женщин есть сильная склонность к соперничеству. Если одна участница поднимает руку, чтобы высказаться, все остальные тоже начинают хотеть что-то сказать. В результате все что-то говорят", - также сказал экс-глава оргкомитета.
После этих слов пользователи сети выступили с призывом уволить 83-летнего Мори. Чиновника раскритиковали даже его жена, дочь и внучка. Позже он извинился за свои слова.
МОК также раскритиковал Мори, в своем заявлении, в частности, назвав его комментарии "неуместными".
Перенос Олимпийских игр-2020: главное
- О переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса стало известно 24 марта. Позже МОК официально утвердил даты проведения Олимпиады в 2021 году.
- Премьер-министр Японии заявил, что коронавирус не помешает и в 2021 году Игры состоятся в Токио.
- Известно, что МОК поспособствует вакцинации спортсменов и болельщиков перед Олимпиадой.
- Большинство жителей Японии выступило против проведения Олимпиады в Токио 2021 году.
- МОК заявил, что у него нет плана "Б" касательно проведения Олимпиады.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram