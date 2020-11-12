Первая ракетка Украины за день сделала 24 тысячи шагов.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после завершения теннисного сезона отдыхает в горах.

26-летняя украинка показала свой активный отдых в Instagram.

В частности, Свитолина похвасталась тем, что в течение дня прошла 19,6 километра и сделала 24 тысячи шагов.

"Очень красивый поход. P.S. Я определенно заслужила выпить после этого", - написала теннисистка, добавив "смайл" с бокалом вина, а также разместив соответствующее фото.



Элина Свитолина: результаты в 2020 году

Свитолина завершила сезон в статусе пятой ракетки мира.

В 2020 году украинка выиграла два титула - на турнирах в Страсбурге и Монтеррее.

На Australian Open Свитолина дошла до третьего круга, на "Ролан Гаррос" - до четвертьфинала, а на US Open не выступала.

Завершила сезон Свитолина неудачно, покинув турнир в Чехии после первого матча.

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Автор: Антон Дударь