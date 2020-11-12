Элина Свитолина начала день с чашки кофе / фото instagram.com/elisvitolina
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после завершения теннисного сезона отдыхает в горах.
26-летняя украинка показала свой активный отдых в Instagram.
В частности, Свитолина похвасталась тем, что в течение дня прошла 19,6 километра и сделала 24 тысячи шагов.
"Очень красивый поход. P.S. Я определенно заслужила выпить после этого", - написала теннисистка, добавив "смайл" с бокалом вина, а также разместив соответствующее фото.
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина: результаты в 2020 году
- Свитолина завершила сезон в статусе пятой ракетки мира.
- В 2020 году украинка выиграла два титула - на турнирах в Страсбурге и Монтеррее.
- На Australian Open Свитолина дошла до третьего круга, на "Ролан Гаррос" - до четвертьфинала, а на US Open не выступала.
- Завершила сезон Свитолина неудачно, покинув турнир в Чехии после первого матча.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram