Первая ракетка Украины готовится к новому сезону.

Украинская теннисистка Элина Свитолина повеселила подписчиков своей публикацией в Instagram.

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Свитолина отправилась на Тенерифе, однако не для того, чтобы наслаждаться отдыхом. Вместо этого теннисистка тренируется, готовясь к новому сезону.

В Instagram Свитолина опубликовала пост с двумя фото. На первом она в купальнике стоит возле бассейна, а на втором уставшая сидит на корте.

"Поездка на Тенерифе. Ожидание и реальность", - подписала фото Свитолина.

Элина Свитолина: результаты в 2020 году

Свитолина завершила сезон в статусе пятой ракетки мира.

В 2020 году украинка выиграла два титула - на турнирах в Страсбурге и Монтеррее.

На Australian Open Свитолина дошла до третьего круга, на "Ролан Гаррос" - до четвертьфинала, а на US Open не выступала.

Завершила сезон Свитолина неудачно, покинув турнир в Чехии после первого матча.

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Автор: Антон Дударь