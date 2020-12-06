Элина Свитолина / фото REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина повеселила подписчиков своей публикацией в Instagram.
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Свитолина отправилась на Тенерифе, однако не для того, чтобы наслаждаться отдыхом. Вместо этого теннисистка тренируется, готовясь к новому сезону.
В Instagram Свитолина опубликовала пост с двумя фото. На первом она в купальнике стоит возле бассейна, а на втором уставшая сидит на корте.
"Поездка на Тенерифе. Ожидание и реальность", - подписала фото Свитолина.
фото instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина: результаты в 2020 году
- Свитолина завершила сезон в статусе пятой ракетки мира.
- В 2020 году украинка выиграла два титула - на турнирах в Страсбурге и Монтеррее.
- На Australian Open Свитолина дошла до третьего круга, на "Ролан Гаррос" - до четвертьфинала, а на US Open не выступала.
- Завершила сезон Свитолина неудачно, покинув турнир в Чехии после первого матча.
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