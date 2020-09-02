Украинка отреагировала на пост в соцсетях.

Организаторы турнира WTA в Страсбурге ошиблись и назвали первую ракетку Украины Элину Свитолину российской теннисисткой.

На официальной странице турнира в Twitter был опубликован пост со ссылкой на покупку билетов на матчи. Также были перечислены главные звезды женского тенниса, которые выступят на соревнованиях.

Возле имени и фамилии Элины Свитолиной был российский флаг. Кроме того, у американки Софьи Кенин возле фамилии был флаг Либерии.

Свитолина отреагировала на ошибку и в комментарии разместила флаг Украины. Организаторы сразу все исправили.

Турнир WTA в Страсбурге пройдет с 20 по 26 сентября.

Элина Свитолина: последние новости

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Автор: Данил Слесь