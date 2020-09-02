Свитолина быстро поправила организаторов турнира в Страсбурге / фото facebook.com/UkrainianTennisFederation
Организаторы турнира WTA в Страсбурге ошиблись и назвали первую ракетку Украины Элину Свитолину российской теннисисткой.
На официальной странице турнира в Twitter был опубликован пост со ссылкой на покупку билетов на матчи. Также были перечислены главные звезды женского тенниса, которые выступят на соревнованиях.
Возле имени и фамилии Элины Свитолиной был российский флаг. Кроме того, у американки Софьи Кенин возле фамилии был флаг Либерии.
Свитолина отреагировала на ошибку и в комментарии разместила флаг Украины. Организаторы сразу все исправили.
Турнир WTA в Страсбурге пройдет с 20 по 26 сентября.
twitter.com/wta_strasbourg
twitter.com/wta_strasbourg
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