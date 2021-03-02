Украинская теннисистка совсем не в восторге от приложения, которое стремительно набирает обороты.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина сняла для своих фолловеров смешное видео.

26-летняя спортсменка попыталась овладеть и открыть для себя новую социальную сеть ClubHouse. Общаются в ней только в голосовом формате.

Свитолина запостила видео в Instagram.

Теннисистка в очках записывала заметки, но потом заскучала и опустила демонстративно голову.

"Попробуй, они говорили", - сообразительно подписала видеоролик Элина.

Элина Свитолина: результаты в 2021 году

На первом турнире года в Мельбурне Свитолина зачехлила ракетку на стадии четвертьфинала.

На Australian Open украинка покинула турнир в 1/8 финала, проиграв сопернице из США.

Сейчас Свитолина находится в Катаре, где вскоре сыграет свой очередной турнир WTA. Элина получила первый номер посева на этих соревнованиях.

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Автор: Будрин Артем