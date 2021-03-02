Элина Свитолина / фото REUTERS

Пятая ракетка мира Элина Свитолина сняла для своих фолловеров смешное видео.

26-летняя спортсменка попыталась овладеть и открыть для себя новую социальную сеть ClubHouse. Общаются в ней только в голосовом формате.

Свитолина запостила видео в Instagram.

Теннисистка в очках записывала заметки, но потом заскучала и опустила демонстративно голову. 

"Попробуй, они говорили", - сообразительно подписала видеоролик Элина.

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Автор: Будрин Артем