Элина Свитолина / фото REUTERS
Пятая ракетка мира Элина Свитолина сняла для своих фолловеров смешное видео.
26-летняя спортсменка попыталась овладеть и открыть для себя новую социальную сеть ClubHouse. Общаются в ней только в голосовом формате.
Свитолина запостила видео в Instagram.
Теннисистка в очках записывала заметки, но потом заскучала и опустила демонстративно голову.
"Попробуй, они говорили", - сообразительно подписала видеоролик Элина.
Элина Свитолина: результаты в 2021 году
- На первом турнире года в Мельбурне Свитолина зачехлила ракетку на стадии четвертьфинала.
- На Australian Open украинка покинула турнир в 1/8 финала, проиграв сопернице из США.
- Сейчас Свитолина находится в Катаре, где вскоре сыграет свой очередной турнир WTA. Элина получила первый номер посева на этих соревнованиях.
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