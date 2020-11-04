Бывший баскетболист НБА Эдди Джонсон умер в возрасте 65 лет, отбывая пожизненное заключение в тюрьме.
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Об этом сообщает Yahoo Sports.
Причины смерти исправительное учреждение во Флориде (США) не уточнило.
Эдди Джонсон выступал в НБА за "Атланту", "Кливленд" и "Сиэтл" на позиции атакующего защитника с 1977-го по 1987-й год. Он дважды становился участником Матча всех звезд НБА (1980, 1981).
Баскетболист завершил свою карьеру из-за употребления кокаина. "Сиэтл" отчислил Джонсона, а НБА назначила ему пожизненную дисквалификацию.
Проживая во Флориде, Джонсон десятки раз задерживался полицией из-за наркотиков, а также отбывал сроки за грабеж и мошенничество. В 2006-м году он был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование несовершеннолетней девочки.
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