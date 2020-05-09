Российский телеканал 9 мая показал победу хоккейной сборной России над Германией

В РФ решили вспомнить успех на Олимпиаде-2018 в День победы.

Российский телеканал "Матч ТВ" показал повтор финального матча по хоккею на зимней Олимпиаде 2018 года, в котором встречались сборные России и Германии.

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Изначально планировалось, что игру покажут в 6:30 утра перед выступлением президента РФ Владимира Путина, который поздравлял страну с Днем победы. Позже было решено перенести трансляцию на 13:00.

Стоит отметить, что Россия из-за нарушения антидопингового законодательства выступала на Играх в Южной Корее без гимна и флага, а команда называлась "Олимпийские атлеты из России".

При этом на хоккейном турнире не было представителей НХЛ, поэтому россияне считались безоговорочными фаворитами, однако в финале лишь в овертайме победили немцев - 4:3. Германия пробилась в решающий матч сенсационно.

Напомним, в Украине 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

УНИАН ранее показал, как Киев отмечает День победы над нацизмом.