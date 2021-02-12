А победителем сенсационно стал представитель Швеции.

В словенской Поклюке 10 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону-2021. Во второй день состоялся мужской спринт.

Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, который с одним промахом занял 20 место. Единственный украинец, кто отстрелял безупречно - Богдан Цымбал, но биатлонист показал не лучшую скорость на лыжне и финишировал на 30-й позиции.

Дмитрий Пидручный дважды промахнулся на стрельбе, но смог финишировать в топ-25.

Очень плохо выступил Антон Дудченко, с тремя промахами он не смог квалифицироваться в гонку преследования.

А золотую медаль завоевал неожиданно шведский спортсмен Мантин Понсилуома, которому удалось закрыть все мишени. Ранее 25-летний биатлонист ни разу не выигрывал гонки даже на Кубке мира.

Чемпионат мира по биатлону. Результаты мужского спринта

1. Мартин Понсилуома (Швеция) - (0+0) 24:41,1

2. Симон Дестьо (Франция) - (0+0) +11,2

3. Эмильен Жаклен (Франция) - (1+0) +12,9

20. Артем Прима (Украина) - (1+0) +1:01,8

23. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+1) +1:05,0

30. Богдан Цымбал (Украина) - (0+0) +1:20,4

78. Антон Дудченко (Украина) - (2+1) +2:57,7

Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать

ЧМ-2021 проходит с 10 по 21 февраля: где и когда смотреть гонки.

В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.

Известный состав сборной Украины на чемпионат мира.

На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.

На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира выступают в золотых бибах.

В первый день соревнований прошла смешанная эстафета, где сборная Украины была близкой к медалям.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем