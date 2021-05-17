Наши девушки завоевали восемь медалей.

Сборная Украины по синхронному плаванию грандиозно выступила на Чемпионате Европы по водным видам спорта.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Команда в свой актив завоевала восемь медалей - четыре золотые и четыре серебряные. Это лучший результат для украинских синхронисток за всю историю.

Чемпионкой стала Марта Федина в техническом соло, также "золото" нам принесли командные выступления в произвольной комбинации, произвольной группе и хайлайте.

В общем, нашу "сине-желтую" команду признали лучшей командой чемпионата Европы по водным видам спорта среди представительниц этого вида!

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Автор: Артем Будрин