Украинские тяжелоатлеты в общей сложности завоевали 17 наград.

Сборная Украины по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет на чемпионате Европы, который завершился в Москве.

Украинцы стали лучшими как по общему количеству медалей, так и по "большим" медалям - за сумму двоеборья.

Читайте также"Москва сгорела целиком": украинский тяжелоатлет процитировал Шнурова после триумфа в России

В общей сложности Украина завоевала 17 медалей (10 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые) и опередила Болгарию и Грузию, у которых по 8 золотых наград.

В зачете медалей за сумму двоеборья сборная Украины, взяв 6 наград (4 золота, 1 серебро и 1 бронзу) в тройке лучших опередила Болгарию (3-3-1) и Армению (2-2-4).

ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве: кто выигрывал медали для Украины

Абсолютной чемпионкой Европы в весе до 76 кг стала Ирина Деха.

Также абсолютной чемпионкой стала Камила Конотоп, которая выступает в весе до 55 кг.

В весовой категории до 81 кг золото в сумме двоеборья выиграла Алина Марущак. Также у нее золото в рывке и бронза - в толчке.

Дмитрий Чумак принес четвертое золото по сумме двоеборья. Он также стал лучшим в толчке.

Бронзу в толчке и по сумме в весовой категории до 55 кг завоевал Дмитрий Вороновский. А Ангелина Ломачинская в весе до 68 кг стала третьей в рывке.

В последний день соревнований серебро в весе до 87 выиграла Анастасия Лысенко - она стала второй в толчке, рывке и сумме.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь