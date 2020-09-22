"Днепр" не смог преодолеть квалификацию турнира.

"Днепр" потерпел поражение в первом раунде квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

Подопечные Дениса Журавлева на Кипре встречались с нидерландским "Донар-Гронингеном" и потерпели разгромное поражение - 53:88 (16:26, 10:27, 16:14, 11:21).

Самыми результативными игроками в составе днепрян стали защитники Анатолий Шундель и Максим Закурдаев, на счету которых по 13 очков.

Таким образом, днепряне покинули Лигу чемпионов и продолжат выступление в Кубке Европы ФИБА, где также сыграют еще два представителя украинского баскетбола - "Киев-Баскет" и "Прометей". Турнир стартует в январе 2021 года.

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Автор: Данил Слесь