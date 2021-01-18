Марина Бех-Романчук поразила поклонников своим изумительным телом.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась новыми яркими фотографиями.

25-летняя прыгунья в длину выложила в Instagram фото в спортивном белье и топе, из которого хорошо виден ее потрясающий бюст.

Фолловеры традиционно одарили девушку комплиментами в комментариях: "Пышная!", "Очаровательная женщина", "Вы заслуживаете, чтобы вас нарисовал Леонардо да Винчи", "Лапочка", "Идеальная фигура".

Спортсменка ранее тоже хвасталась в Instagram своими формами.

Марина Бех-Романчук: главные достижения

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины в прыжках в длину.

На Олимпийских играх 2016 года украинка стала 12-й.

Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

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Автор: Budrin Artem