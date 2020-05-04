Автодром Формулы-1 в Мексике переоборудуют в госпиталь для больных коронавирусом

Временная больница сможет принять более двухсот пациентов.

Часть автодрома братьев Родригес в Мехико, который принимает мексиканский этап Формулы-1, будет использована для создания временного госпиталя в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщает Autosport.

Палаты для пациентов будут открыты в "Паддок-клубе" - помещениях, которые расположены возле трассы над гаражами команд.

"В "Паддок-клубе" будут открыты восемь модулей для госпитализации пациентов с коронавирусом. Каждый из них рассчитан на 24 места. Также будет создано отделение реанимации на 26 мест", - заявил глава мексиканского Института социального страхования Соэ Робледо.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были отменены десять первых гонок нового сезона Формулы-1. Гран-при Мексики должен пройти с 30 октября по 1 ноября.

Первой гонкой нового сезона может стать Гран-при Австрии 5 июля.

УНИАН ранее сообщал о том, что английский футбольный топ-клуб предоставил знаменитый стадион для помощи в борьбе с коронавирусом.