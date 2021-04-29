Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров едва не подрался со своим соперником Джорданом Янгом из США во время дуэли взглядов.
Можаров и Янг выставили кулаки возле лиц друг друга, но украинец при этом коснулся подбородка соперника. Это не понравилось американцу, он резко убрал руку Можарова. После этого украинец оттолкнул оппонента.
Видео опубликовал Twitter промоушена PFL.
.@2checkfighter vs Askar Mozharov got heated!! 🔥🔥#2021PFL2pic.twitter.com/1ffSmOn2F9— PFL (@PFLMMA) April 28, 2021
Бой Можарова и Янга состоится в ночь с 29 на 30 апреля в рамках турнира PFL 2 в американском Атлантик-Сити. В этом поединке украинец дебютирует в PFL.
Можаров провел в смешанных единоборствах 24 боя, в которых одержал 19 побед при 5 поражениях.
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