Алина Ягупова второй год подряд подтвердила статус MVP Евролиги.

Лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова второй год подряд названа лучшим игроком в женской Суперлиге по итогам сезона.

Об этом сообщает Международная федерация баскетбола.

Среди 23-х баскетболисток именно 29-летняя украинка победила в голосовании тренеров, фанатов и журналистов.

Напомним, что в прошлом году Ягупова тоже была признана MVP сезона в женской Евролиге. Вдобавок Алина регулярно попадала в символическую сборную и становилась MVP тура.

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Алина Ягупова: достижения в сезоне

В сезоне-2020/21 Ягупова вместе с турецким "Фенербахче" дошла до Финала четырех, который начнется 16 апреля в Стамбуле.

Ягупова имеет прекрасную статистику в матчах Евролиги-2020/21: в среднем она закидала 20.6 очков, а также выполняла 7.6 подборов и 4.4 передачи.

Капитанка сборной Украины после завершения сезона вернется в турецкий клуб "Чукурова", поскольку у нее действующий трехлетний контракт с ними. В "Фенербахче" Алина выступает на правах аренды.

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Автор: Будрин Артем