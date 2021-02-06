Боец смешанных единоборств Алена Рассохина ярко дебютировала в известном промоушене ONE Championship.
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В рамках турнира в Сингапуре Рассохина в главном бою победила экс-чемпионку промоушена по кикбоксингу и муай-тай Стэмп Фаиртекс из Таиланда.
Украинка одержала досрочную победу в третьем раунде благодаря удушающему приему, который называется "гильотина". Соперница была вынуждена сдаться, хотя затем осталась недовольна решением рефери остановить бой, заявляя, что она не стучала ладонью.
После победы Рассохина не смогла сдержать слез.
В активе у украинки 13 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах.
YouTube-канал OneChampionship опубликовал полное видео боя.
Момент завершения боя
Alyona Rassohyna 🇺🇦 shocks the world by submitting Stamp Fairtex in Round 3! #ONEUnbreakable3#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/URBYVDEEdI— ONE Championship (@ONEChampionship) February 5, 2021
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