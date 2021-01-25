Алексей Лэнь начал карьеру в "Вашингтоне" на положительной ноте.

Центровой сборной Украины Алексей Лэнь дебютировал за "Вашингтон Уизардс".

27-летний баскетболист получил 21 минуту игрового времени в матче регулярного чемпионата против "Сан-Антонио". Несмотря на то, что команда Алексея проиграла со счетом 101:121, сам Лэнь за отведенное ему время успел хорошо себя зарекомендовать. Украинец набрал 11 очков, выполнил 5 подборов, 1 перехват, а также отдал 1 передачу.

Ранее Лэнь был отчислен из "Торонто Репторз" через два месяца после подписания. Однако на прошлой неделе он подписал контракт с "Вашингтон Уизардс", который является аутсайдером Восточной конференции, занимая 14-е место.

Алексей Лэнь в НБА: главное

Лэнь начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив "Финикс". В 2018-м году он перешел в "Атланту". Сейчас Лэнь проводит свой 8-й сезон в НБА.

В составе "Атланты" украинец в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.

В феврале текущего года центровой стал частью обмена и перешел в "Сакраменто". Средние показатели Лэня в" Кингз " - 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.

В "Торонто" украинец провел 7 поединков, в среднем за игру набирая 2.3 очка (50% с игры) и делая 1.6 подбора за 10.9 минуты на паркете.

Всего Лэнь в лиге провел 474 матча, в среднем за карьеру набирая 7.9 очка и 6.2 подбора.

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Автор: Будрин Артем