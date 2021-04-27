Алексей Лень стал одним из лучших игроков "Вашингтона".

Украинский центровой Алексей Лень результативно сыграл за "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио".

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Украинец вышел на площадку в стартовой пятерке своей команды и в итоге отыграл 23 минуты. За это время он успел оформить дабл-дабл - 17 очков и 10 подборов.

Лень стал третьим в составе "Вашингтона" по результативности.

Команда украинца проиграла в овертайме со счетом 123:126.

YouTube-канал Washington Wizards опубликовал видео результативных действий Леня.

Алексей Лень: карьера в НБА

Лень начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив состав "Финикса". В 2018 году он перешел в "Атланту", в составе которой в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.

В феврале прошлого года центровой стал частью обмена и перешел в "Сакраменто". Средние показатели Леня в "Кингз" - 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.

С ноября 2020 года Лень выступал за "Торонто". Украинец провел 7 поединков, в среднем за игру набирая 2.3 очка (50% с игры) и делая 1.6 подбора за 10.9 минут на паркете. После этого он был отчислен из команды.

В январе Лень перешел в "Вашингтон" и сумел ярко дебютировать за команду.

Сейчас Лень проводит свой 8-й сезон в НБА и установил рекорд Украины в сильнейшей лиге мира.

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Автор: Антон Дударь