Алексей Лень в матче против Сан-Антонио / фото REUTERS
Украинский центровой Алексей Лень результативно сыграл за "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио".
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Украинец вышел на площадку в стартовой пятерке своей команды и в итоге отыграл 23 минуты. За это время он успел оформить дабл-дабл - 17 очков и 10 подборов.
Лень стал третьим в составе "Вашингтона" по результативности.
Команда украинца проиграла в овертайме со счетом 123:126.
YouTube-канал Washington Wizards опубликовал видео результативных действий Леня.
Алексей Лень: карьера в НБА
- Лень начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив состав "Финикса". В 2018 году он перешел в "Атланту", в составе которой в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.
- В феврале прошлого года центровой стал частью обмена и перешел в "Сакраменто". Средние показатели Леня в "Кингз" - 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.
- С ноября 2020 года Лень выступал за "Торонто". Украинец провел 7 поединков, в среднем за игру набирая 2.3 очка (50% с игры) и делая 1.6 подбора за 10.9 минут на паркете. После этого он был отчислен из команды.
- В январе Лень перешел в "Вашингтон" и сумел ярко дебютировать за команду.
- Сейчас Лень проводит свой 8-й сезон в НБА и установил рекорд Украины в сильнейшей лиге мира.
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