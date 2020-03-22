МОК установил крайний срок по решению о переносе Олимпиады-2020 - СМИ

Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса.

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по вопросу проведения Олимпийских игр-2020 не ранее, чем через месяц.

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Об этом сообщил журналист британского канала ITV Стив Скотт в Twitter.

Исполком МОК отложил данный вопрос на четыре недели. Затем будет проведена оценка ситуации с пандемией, а потом состоится принятие решение о возможном переносе Игр-2020 в Токио.

Источник отметил, что в МОК впервые установили себе рамки по данному вопросу.

Стоит отметить, что в Японии зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом, а также еще более 700 - на круизном лайнере Diamond Princess.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что оргкомитет Токио-2020 начал обсуждение вопроса переноса Олимпиады.