МОК установил крайний срок по решению о переносе Олимпиады-2020 - СМИ
Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по вопросу проведения Олимпийских игр-2020 не ранее, чем через месяц.
Читайте такжеВ США, Бразилии и других странах призвали МОК перенести Олимпийские игры
Об этом сообщил журналист британского канала ITV Стив Скотт в Twitter.
Исполком МОК отложил данный вопрос на четыре недели. Затем будет проведена оценка ситуации с пандемией, а потом состоится принятие решение о возможном переносе Игр-2020 в Токио.
Источник отметил, что в МОК впервые установили себе рамки по данному вопросу.
Стоит отметить, что в Японии зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом, а также еще более 700 - на круизном лайнере Diamond Princess.
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.
УНИАН ранее сообщал о том, что оргкомитет Токио-2020 начал обсуждение вопроса переноса Олимпиады.