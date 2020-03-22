цей матеріал доступний українською

МОК установил крайний срок по решению о переносе Олимпиады-2020 - СМИ

19:50, 22 марта 2020
Другое
0 0
REUTERS

Читайте такжеВ США, Бразилии и других странах призвали МОК перенести Олимпийские игры

Об этом сообщил журналист британского канала ITV Стив Скотт в Twitter.

Исполком МОК отложил данный вопрос на четыре недели. Затем будет проведена оценка ситуации с пандемией, а потом состоится принятие решение о возможном переносе Игр-2020 в Токио.

Источник отметил, что в МОК впервые установили себе рамки по данному вопросу.

Стоит отметить, что в Японии зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом, а также еще более 700 - на круизном лайнере Diamond Princess.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что оргкомитет Токио-2020 начал обсуждение вопроса переноса Олимпиады.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter