Оргкомитет Олимпиады-2020 обсуждает вопрос переноса Игр - СМИ

Организаторы решили не отказываться от всех сценариев развития событий.

Организационный комитет Токио-2020 обсуждает варианты переноса Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Reuters.

"Нас все-таки попросили смоделировать ситуацию, при которой Игры будут перенесены. Все варианты отличаются сроками отсрочки события", - заявил источник.

Еще один источник в оргкомитете также подтвердил, что эта тема находится на повестке дня. Есть варианты с переносом Игр на один и два года, а также более благоприятные - на месяц и 45 дней.

Окончательное решение будет принимать руководство Международного олимпийского комитета (МОК), которое будет отталкиваться от позиции правительства Японии.

В стране-хозяйке Игр зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом, а также еще более 700 - на круизном лайнере Diamond Princess.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что глава МОК пока не видит причин переносить Олимпиаду-2020.