В компании с Макгрегором: украинский боец подписал контракт с UFC

Александр Доскальчук получит шанс в крупнейшей организации MMA в мире.

Украинский боец Александр Доскальчук подписал контракт с промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC), в котором выступают Конор Макгрегор и сильнейшие представители смешанных единоборств.

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Об этом сообщает Sport Arena.

30-летний боец будет выступать в наилегчайшем весе. За свою карьеру он провел 11 боев, из которых всего один проиграл. При этом его серия без поражений насчитывает уже семь поединков.

Доскальчук является чемпионом организации M-1 Global. Свой пояс он завоевал в 2017-м, после чего провел всего две защиты из-за проблем со здоровьем. В последнем бою, который прошел еще в ноябре 2018-го, он решением судей победил Макаэля Силандера.

Таким образом, боец из Черновцов не выходил в октагон уже 16 месяцев. Деталей о его предстоящем дебюте в UFC пока нет.

УНИАН ранее сообщал о том, что бойцы UFC устроили танцевальное сражение на дуэли взглядов.