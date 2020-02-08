Бойцы UFC устроили танцевальное сражение на дуэли взглядов (видео)

Мероприятие завершилось позитивно.

Бойцы крупнейшей организации смешанных единоборств UFC Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро оригинально повеселили публику во время дуэли взглядов, посвященной их предстоящему бою.

Чемпион UFC в среднем весе Адесанья решил продемонстрировать танцевальные движения публике, но его соперник не растерялся. Ромеро не только станцевал, но и сделал сальто.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт ESPN MMA.

Поединок состоится 8 марта на турнире UFC 248.

УНИАН ранее сообщал о том, что президент UFC назвал следующего соперника Макгрегора.