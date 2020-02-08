Бойцы UFC устроили танцевальное сражение на дуэли взглядов (видео)
16:25, 08 февраля 2020Другое
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Мероприятие завершилось позитивно.
Зрителям понравилось выступление бойцов / фото: mmajunkie.usatoday.com
Бойцы крупнейшей организации смешанных единоборств UFC Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро оригинально повеселили публику во время дуэли взглядов, посвященной их предстоящему бою.
Чемпион UFC в среднем весе Адесанья решил продемонстрировать танцевальные движения публике, но его соперник не растерялся. Ромеро не только станцевал, но и сделал сальто.
Видео опубликовал Twitter-аккаунт ESPN MMA.
Step Up: UFC 248 🤣@stylebender kicked it off, but @yoelromeromma finished it pic.twitter.com/CMw1E7YOiU— ESPN MMA (@espnmma) February 7, 2020
Поединок состоится 8 марта на турнире UFC 248.
УНИАН ранее сообщал о том, что президент UFC назвал следующего соперника Макгрегора.
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