Первая гонка сезона в Формуле-1 отменена из-за коронавируса: все подробности

Одним лишь Гран-при Австралии дело может не ограничиться.

Гран-при Мельбурна в Формуле-1 официально отменен в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

Первый этап чемпионата отменен после того, как коронавирус был обнаружен у одного из членов "Макларена", и команда заявила о снятии с гонки. На данный момент 14 сотрудников команды находятся на карантине.

"Я аплодирую решению Ф-1, ФИА и организаторов Гран-при Австралии отменить гонку. Здоровье и безопасность семьи Ф-1 и местного сообщества должны быть на первом месте. Это было самое сложное решение, которое мне пришлось принять как гонщику, и самое простое - как руководителю, - написал в Twitter исполнительный директор "Макларена" Зак Браун.

Ранее в сезоне Формулы-1 был отменен Гран-при Китая. Также было принято решение о том, что Гран-при Бахрейна пройдет при пустых трибунах.

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Однако, по мнению, руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера, гонка в Бахрейне, которая намечена на 22 марта, не состоится:

"Это практически неизбежно. Думаю, решение еще должны подтвердить, но сложно представить, как команды смогут продолжать работу в Бахрейне", - заявил Хорнер, передает motorsport.com.

Несмотря на то, что старт сезона откладывается. в Формуле-1 настроены оптимистично:

"Нам нужно быть реалистами и трезво оценивать ситуацию, определяя, когда мы сможем возобновить сезон. Мы над этим работаем. Но мы хотим провести сезон и все-таки провести как можно больше гонок. Думаю, людям нужно будет пойти навстречу друг другу, если мы говорим об изменении расписания на сезон. Это необходимо", - заявил спортивный директор Ф-1 Росс Браун.

По неофициальной информации, в Формуле-1 рассматривают вариант с отменой традиционного перерыва в августе.

УНИАН также сообщал о том, что заключительный этап Кубка мира по биатлону не состоится из-за коронавируса.