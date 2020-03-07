Украина завоевала серебро в мужской эстафете этапа Кубка мира по биатлону

Украинцы сумели добыть первую медаль в Чехии.

В чешском Нове Место состоялась очередная гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону - мужская эстафета.

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За Украину в гонке выступили Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Прима передал эстафету четвертым, Семенов стал третьим, а Ткаленко допустил один промах и потерял несколько позиций. Пидручный принял эстафету седьмым и использовал один дополнительный патрон, сумев показать второй результат и завоевать серебро.

Это первая эстафетная медаль мужской сборной Украины под руководством тренера Юрая Санитры.

Победу праздновала сборная Норвегии.

Результаты гонки

1. Норвегия - 1.10:25,3 (0+5)

2. Украина - +38,2 (0+5)

3. Швеция - +43,3 (1+8)

Стоит отметить, что этап проходит без зрителей из-за распространения коронавируса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины была близка к медалям в женской эстафете в Чехии.