Украина завоевала серебро в мужской эстафете этапа Кубка мира по биатлону
В чешском Нове Место состоялась очередная гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону - мужская эстафета.
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За Украину в гонке выступили Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.
Прима передал эстафету четвертым, Семенов стал третьим, а Ткаленко допустил один промах и потерял несколько позиций. Пидручный принял эстафету седьмым и использовал один дополнительный патрон, сумев показать второй результат и завоевать серебро.
Это первая эстафетная медаль мужской сборной Украины под руководством тренера Юрая Санитры.
Победу праздновала сборная Норвегии.
Результаты гонки
1. Норвегия - 1.10:25,3 (0+5)
2. Украина - +38,2 (0+5)
3. Швеция - +43,3 (1+8)
Стоит отметить, что этап проходит без зрителей из-за распространения коронавируса.
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины была близка к медалям в женской эстафете в Чехии.