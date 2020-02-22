Тренера российского чемпиона мира по биатлону заподозрили в транспортировке допинга

Стала известна причина обысков россиян на чемпионате мира по биатлону в Италии.

Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает, что личный тренер чемпиона мира-2020 Александра Логинова Александр Касперович мог заниматься транспортировкой допинга.

С этим, а также с тем, что Касперович приехал на чемпионат мира по чужой аккредитации (ему не хватило аккредитации из российской квоты), был связан обыск в отеле российской команды в Антхольце.

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"Смысл претензии в том, что "Касперович, приезжающий по чужой аккредитации, может заниматься транспортировкой и доставкой допинга", - сообщил в Telegram российский журналист Василий Конов.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил эту информацию:

"Причина проста - заявление одного из руководителей IBU о проведении проверки в сторону Александра Касперовича и Александра Логинова, как спортсмена, который ранее был уличен в допинге. Они считают, что здесь есть какая-то связь. Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты", - сказал Драчев "Р-Спорту".

Сообщалось, что помочь с аккредитацией ему могла сборная Украины, но президент ФБУ Владимир Брынзак в комментарии Tribuna.com эту информацию опроверг: "У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что норвежских биатлонистов возмутила победа Логинова на ЧМ.