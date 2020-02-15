"Русский допингист": норвежские биатлонисты жестко отреагировали на победу россиянина в гонке ЧМ

Тарьей Бе считает, что Александр Логинов должен был получить пожизненную дисквалификацию.

Норвежский биатлонист Тарьей Бе откровенно прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.

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Спортсмена, который занял четвертое место, цитирует TV2.

"Мы все время обсуждаем допинг и русских. Я могу сказать прямо, что мне тяжело быть четвертым в этот раз, потому что русский допингист лишил меня бронзовой медали.

Я на сто процентов уверен, что если у тебя нашли эритропоэтин (запрещенный препарат - прим.), то ты знал, что его принимаешь. Таких людей надо дисквалифицировать пожизненно. Бывают разные истории, иногда допинг попадает в организм через продукты, но это другой случай и другой препарат. Мы тренируемся каждый день, чтобы соревноваться, но приходят люди вроде Логинова и уничтожают наш спорт. Многие должны согласиться, что сегодня чемпионом мира стал француз Фийон-Майе", - заявил Бе.

Йоханнес Бе, брат Тарьея, высказал подобную мысль:

"Мы рассчитывали бороться с французами, а тут появляется русский и побеждает. Говорю честно, что Логинов - обманщик, я не уважаю таких людей. Его победа выглядит странно, учитывая допинговое прошлое и слабую лыжню в нынешнем сезоне".

В тройку призеров спринта помимо Логинова и Фийона-Майе вошел француз Мартен Фуркад.

10 июля 2015 года решением IBU Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года, после чего россиянин вернулся к выступлениям.

УНИАН раннее также сообщал о том, что украинец Пидручный вошел в топ-10 спринта на ЧМ в Антхольце.