Четыре золота и два рекорда: украинские стрелки успешно выступили на турнире в Германии

Всего сборная Украины завоевала пять наград в Мюнхене.

Сборная Украины по стрельбе завоевала четыре золотые медали, а также одну бронзовую награду на международном турнире H&N Cup в Мюнхене, Германия.

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В первый день Олег Омельчук занял третье место в стрельбе из пистолета с 10 метров. Чемпионом стал олимпийский призер Олимпиады-2016 Сергей Кулиш в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, установив два национальных рекорда - в квалификации (632,4) и финале (251,1).

В рамках второго дня выступлений украинцы становились исключительно первыми. Омельчук и Елена Костевич выиграли по золотой медали в стрельбе из пистолета с 10 метров.

В последний день сорвенований Костевич и Омельчук завоевали золото в миксте, одолев в решающем сражении дуэт из Китая.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский пловец установил мировой рекорд.