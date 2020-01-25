Украинский пловец установил мировой рекорд (видео)

Владислав Бухов стал рекордсменом мира среди юниоров.

Украинский пловец Владислав Бухов установил новый мировой рекорд среди юниоров на дистанции 50 метров баттерфляем.

На турнире в Люксембурге 17-летний украинец преодолел дистанцию за 23,14 секунд и финишировал вторым.

С данным результатом Бухов улучшил юниорский рекорд, который ранее принадлежал американцу Майклу Эндрю (23,22 секунды).

Первым в заплыве стал еще один украинец - опытный Андрей Говоров, который показал время 23,07 секунды.

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Отметим, что Бухов является чемпионом мира среди юниоров на дистанции 50 метров баттерфляем.

На турнире в Люксембурге украинцы завоевали еще пять медалей. Михаил Романчук стал первым на дистанции 1500 метров свободным стилем, Дарья Зевина выиграла золото на дистанции 100 метров на спине, а Игорь Трояновский - бронзу на дистанции 200 метров.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский пловец стал вице-чемпионом международного турнира в Китае.