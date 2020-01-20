Два миллиона за секунду: стало известно, сколько Макгрегор заработал за победное возвращение
12:31, 20 января 2020Другое
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Ирландский боец одержал победу за 40 секунд.
Конор Макгрегор / REUTERS
Звездный ирландский боец UFC Конор Макгрегор заработал 78 миллионов долларов за поединок против американца Дональда Серроне.
Об этом сообщает ladbible.com.
Фиксированный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов. Большую часть суммы Макгрегор заработал благодаря продажам просмотров боя на платных платформах.
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Бой продлился всего 40 секунд, Таким образом, Магрегор заработал почти два миллиона долларов за каждую секунду, проведенную в октагоне.
Напомним, Макгрегор нокаутировал своего соперника.
Для ирландца этот бой был первым с октября 2018 года.
УНИАН ранее также сообщал о том, что президент UFC назвал следующего вероятного соперника Макгрегора.
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