Два миллиона за секунду: стало известно, сколько Макгрегор заработал за победное возвращение

Ирландский боец одержал победу за 40 секунд.

Звездный ирландский боец UFC Конор Макгрегор заработал 78 миллионов долларов за поединок против американца Дональда Серроне.

Об этом сообщает ladbible.com.

Фиксированный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов. Большую часть суммы Макгрегор заработал благодаря продажам просмотров боя на платных платформах.

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Бой продлился всего 40 секунд, Таким образом, Магрегор заработал почти два миллиона долларов за каждую секунду, проведенную в октагоне.

Напомним, Макгрегор нокаутировал своего соперника.

Для ирландца этот бой был первым с октября 2018 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент UFC назвал следующего вероятного соперника Макгрегора.