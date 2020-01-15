Украинская теннисистка Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира в Австралии (видео)
09:26, 15 января 2020Другое
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Вторая ракетка Украины вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.
Ястремская вышла в четвертьфинал / фото: wtatennis.com
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу во втором круге на турнире в австралийской Аделаиде.
Соперницей Ястремской была экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии.
Поединок длился 45 минут и завершился победой украинки на отказе соперницы - 6:3, 2:0. Кербер удачно начала матч, но в третьем гейме второго сета решила сняться из-за повреждения задней мышцы бедра.
В четвертьфинале Ястремская сыграет с 20-й ракеткой мира из Хорватии Донной Векич.
Видеообзор матча был опубликован на YouTube-канале WTA.
Как сообщал УНИАН, в первом круге Ястремская обыграла соперницу из Венгрии.
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